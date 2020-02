Guedes chama funcionário público de ‘parasita’

Equipe BR Político

“O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário público) virou um parasita e o dinheiro não está chegando no povo”, disse o ministro Paulo Guedes na manhã desta sexta-feira, 7, sendo muito aplaudido durante palestra no seminário Pacto Federativo, promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio, informa o Estadão.

Esse é mais um dos recados do titular da Economia do quanto ele pretende alterar as regras do setor na reforma administrativa a ser enviada ao Congresso na semana que vem. O governo está quebrado, diz, porque 90% da receita é gasta com o funcionalismo.