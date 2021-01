Guedes condiciona eventual volta do auxílio a congelamento de verbas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 26, que o governo pode voltar a declarar “estado de guerra”, se as mortes pela covid-19 continuarem acima de mil por dia. Nesse caso, segundo o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, o governo pode retomar os programas de socorro, como o auxílio emergencial, mas condicionou a medida ao congelamento de verbas para educação e segurança. O chefe da Economia e o ocupante do Planalto participaram nesta manhã do Latin America Investment Conference, evento online do banco Credit Suisse.

“Se a pandemia se agrava e continua 1,5 mil mortes por dia, a vacina não chega e falhamos miseravelmente, mas não acredito nisso… Mas caso o pior aconteça, temos protocolo da crise, aperfeiçoado agora”, afirmou Guedes. “Se disser que pandemia está realmente assolando o Brasil de novo, você vai declarar estado de guerra, como a gente declarou no ano passado”, completou.

Nas últimas semanas, com o avanço da pandemia no País, o governo vem sendo pressionado a voltar com o benefício de auxílio financeiro à parcela mais vulnerável da população.

“Se a pandemia faz a segunda onda, com mais de 1,5 mil, 1,6 mil, 1,3 mil mortes, saberemos agir com o mesmo tom decisivo, mas temos que observar se é o caso ou não”, disse Guedes em outro momento.

Segundo o ministro, apesar da possibilidade de retomar o benefício, é preciso haver contrapartida para equilibrar as contas, uma vez que o País já elevou drasticamente sua dívida no ano passado para bancar as despesas de combate à pandemia. Na projeção do ministro, a dívida terminou 2020 em 90% do PIB.

“A classe política tem que assumir responsabilidade pelo orçamento. Se classe política apertar botão vermelho da emergência, não é pegar dinheiro e sair correndo. Tem que pagar o custo da guerra (adotando medidas)”, afirmou.

“Não pode ficar gritando guerra toda hora. Nós temos que ter muito cuidado. Quer criar o auxílio emergencial de novo, tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso não pode ter aumento automático de verbas para educação, para segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta (para o auxílio)”, disse Guedes.