Guedes: ‘Conseguimos BC independente em momento que dizem que estamos sem interlocução’

O minsitro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira, 6, que a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central no Senado mostra que o governo tem apoio para reformas. “Agradeço ao Senado. Conseguimos o Banco Central independente em um momento em que dizem que estamos sem interlocução política”, disse no evento virtual Itaú Macro Vision 2020.

O minsitro afirmou que espera que uma agenda de reformas, como a Lei das Falências seja votada em seguida na Casa. Apesar da aprovaçõa no Senado, o projeto de autonomia do BC ainda deve demorar algum tempo para passar na Câmara dos Deputados. “O Senado está trabalhando em um período de polêmica, que é o de eleição”, disse.