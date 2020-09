Guedes convoca reunião com equipe depois de impasse com Renda Cidadã

O ministro da Economia, Paulo Guedes, convocou uma reunião de última hora com secretários da equipe econômica no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 30, informou o Broadcast/Estadão. A movimentação ocorre logo depois que o ministro negou, nesta quarta-feira, 30, que o programa Renda Cidadã será financiado com precatórios, como havia anunciado o governo na segunda.

Na chegada ao Palácio, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, informou ter sido convocado por Guedes, mas dissenão saber a pauta do encontro. Junto a ele estava o secretário da Receita, José Tostes. O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, também chegou ao local. O senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da PEC emergencial, onde a proposta do Renda Cidadã deve ser incluída, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), também estavam no Planalto.

Além do impasse com o Renda Cidadã, o governo estuda também a possível prorrogação, por mais dois meses, do programa de suspensão de contratos e corte de jornada e salário. Bianco, havia afirmado hoje que há uma “possibilidade grande” de isso ser feito.