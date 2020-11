Guedes dá aval para votação da Lei de Falências nesta quarta

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu aval para a votação da Lei de Falências no Senado nesta quarta-feira, 24. O chefe da Pasta se reuniu com o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), com o relator, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

Segundo disse o relator na saída da reunião, o texto deve sofrer alterações pontuais por emendas, sem alteração no mérito da proposta para que não precise retornar à Câmara dos Deputados, onde já foi aprovado.

A proposta muda a Lei de Falências e institui a ampliação de prazos para pagamento de dívidas tributárias, possibilidade de financiamento na fase de recuperação judicial e apresentação do plano de recuperação pelos credores. Na segunda, Guedes defendeu a aprovação da mudança na lei como forma de proteger empregos. “Com isso as empresas se levantam rapidamente”, disse em evento promovido pela International Chamber of Commerce Brasil.