Guedes desiste de ir ao FMI

Equipe BR Político

O ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional, que acontece nesta semana em Washington, informa a Folha. Ele será representado no encontro pelo secretário de Comércio Exterior da pasta, Marcos Troyjo. Guedes ainda era aguardado para fazer o discurso de abertura de um evento na Câmara de Comércio Brasil-EUA na sexta-feira, também na capital norte-americana.

O Planalto e o ministério não informaram a razão da desistência da ida de Guedes aos Estados Unidos. A reunião do FMI é um dos eventos mais importantes do calendário de encontros multilaterais, sobretudo para países em desenvolvimento. A comitiva do Brasil no encontro deve contar, ainda, com os presidentes do BNDES, Gustavo Montezano, e do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Nesta terça, o FMI divulgou relatório em que aponta melhora na expectativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano, destaca positivamente a realização de reformas, mas afirma que mais precisa ser feito em termos estruturais para que o Brasil recupere sua economia.