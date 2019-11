Guedes diz não estar ‘preocupado’ com alta do dólar

Equipe BR Político

Em Washington, o ministro Paulo Guedes afirmou não estar preocupado com a alta do dólar, que na segunda, 25, bateu recorde desde a criação do Plano Real, chegando a R$ 4,22.

“Eu não estou preocupado com a alta do dólar. Pelo contrário. Achei absolutamente compreensível. O juro baixou, está em 5%. Quando tem política fiscal mais forte e juro mais baixo, o câmbio de equilíbrio é mais alto. O Brasil é agora um país interessante, com juro bastante baixo. Os investimentos vão começar e vai retomar o crescimento”, teorizou. A cotação chegou a esse patamar em razão do déficit das contas externas, que alcançou 3% do PIB em outubro, do corte gradual dos juros pelo Banco Central dos EUA, e até mesmo de temores com instabilidade político-econômica na América Latina.

O que o preocupa, segundo declarou na noite de ontem, são as declarações do ex-presidente Lula de que é preciso protestar contra a política econômica do atual governo. O temor de que o povo vá para as ruas, já demonstrado com o atraso no trâmite de reformas econômicas, é tamanho que o ministro vê com normalidade a volta do AI-5.