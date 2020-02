Guedes diz que fala ‘foi retirada de contexto’

Equipe BR Político

Após comparar o funcionalismo público a parasitas, o ministro Paulo Guedes emitiu uma nota nesta tarde de sexta, 7, em que diz que sua fala foi “retirada de contexto pela imprensa”. Segundo o texto do Ministério da Economia, “o ministro lamenta profundamente que sua fala tenha sido retirada de contexto pela imprensa, desviando o foco do que é realmente importante no momento: transformar o Estado brasileiro para prestar melhores serviços ao cidadão.”

A pasta acrescenta que o “Ministério da Economia esclarece que, após reconhecer a elevada qualidade do quadro de servidores, o ministro Paulo Guedes, analisou situações específicas de estados e municípios que têm o orçamento comprometido com a folha de pagamento. Durante evento no Rio de Janeiro, ele falou sobre entes da Federação que estão com despesas acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Nessa situação extrema, não sobram recursos para gastos essenciais em áreas fundamentais como saúde, educação e saneamento”.

