Equipe BR Político

O ministro da Economia, Paulo Guedes, esboçou nesta manhã de terça, 21, sua nova teoria sobre o futuro da indústria no mundo ao participar do painel Shaping the Future of Advanced Manufacturing, do Fórum Econômico Mundial, em Davos. Segundo ele, o caminho da inovação industrial será via mindfacture (mistura de mente com indústria), não manufacture (algo produzido com as mãos). “A passagem será do trabalho sem nossas mãos para um trabalho com nossas mentes”, disse ele no encontro.