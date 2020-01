Guedes diz que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza

Equipe BR Político

O ministro Paulo Guedes afirmou que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza durante o painel Shaping the Future of Advanced Manufacturing, do Fórum Econômico Mundial, nesta terça, 21, em Davos. “Destroem porque estão com fome”, alegou.

O evento, que ocorre até sexta, 24, dá maior relevância a questões climáticas nesta edição que nas anteriores, conforme escreve a colunista Ana Carla Abrão no Estadão. Cada vez mais as políticas contra mudanças climáticas são vistas por parceiros internacionais como critérios para investimentos.

Para o presidente Jair Bolsonaro, conforme ele afirmou em julho do ano passado, é uma “grande mentira” que pessoas passem fome no País e que o desmatamento é uma “questão cultural” no Brasil.