Guedes diz que País está comprometido com o Acordo de Paris

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira, 9, que o Brasil está comprometido com o Acordo de Paris e que a entrada do País na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) demonstraria o compromisso do governo com a pauta ambiental.

“O futuro é verde e digital, todo mundo sabe disso no Brasil”, declarou o ministro, durante o evento virtual “The Asia-Brazil Connection”, organizado pelo Milken Institute, um think tank econômico americano com sede em Santa Monica, na Califórnia.

Em conversa com representantes de fundos soberanos de Cingapura e dos Emirados Árabes Unidos, Guedes repetiu o discurso do governo sobre a Amazônia. O ministro disse que há um “mal-entendido” sobre o que está acontecendo na floresta, que em 2002 bateu recordes de desmatamento. “É nosso território e vamos preservar”, afirmou.

Antes de finalizar sua participação no evento, o ministro disse que os investidores asiáticos “são muito bem-vindos” no Brasil e citou o investimento da China em energia solar no País.