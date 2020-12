Guedes diz que PIB ficou ‘um pouco abaixo do esperado’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu nesta quinta-feira, 3, que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre ficou “um pouco abaixo” do que o governo esperava. O crescimento de 7,7% em comparação com o trimestre anterior também ficou abaixo da expectativa do mercado, que previa uma alta de 8,8%.

Mesmo com esse resultado, segundo o ministro, o desempenho indica retomada forte da atividade econômica após o pior momento da pandemia de covid-19.

“É a economia voltando, está voltando em ‘V’ como sempre dissemos. Houve revisões de trimestres anteriores, e por isso o resultado veio um pouco abaixo do esperado, mas o fato é que a economia está voltando em ‘V’, realmente está voltando”, afirmou, ao chegar à sede do ministério.

Como você leu no BRP, o avanço no período ocorre em meio à liberação do auxílio emergencial para mais de 60 milhões de pessoas, o que ajudou a manter o consumo, combinado ao relaxamento das medidas de isolamento social para combater a pandemia de covid-19.