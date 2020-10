Guedes diz que ‘política’ impediu as ‘quatro privatizações em 90 dias’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou nesta sexta-feira, 16, explicar o motivo de sua promessa de “quatro privatizações em 90 dias” não ter se concretizado. Na visão do ministro, o problema foi “a política”. “Disse que em 90 dias anunciaríamos quatro grandes privatizações. Isso não aconteceu. O que aconteceu? Política”, disse Guedes durante evento online da XP Investimentos.

Desde de sua “reaproximação” com Rodrigo Maia (DEM-RJ), Guedes tem tentado ser cuidado ao culpar a vontade política do Congresso como um “entrave” para as aguardadas reformas econômicas. “Nós precisamos de quatro grandes privatizações”, disse o ministro, citando Correios, Eletrobrás, PPSA e Porto de Santos como prioridades.