Guedes diz que queda no PIB é ‘barulho de raio que caiu em abril’

Sem demonstrar muita preocupação com a queda recorde de 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) anunciada mais cedo pelo IBGE, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 1, que o tombo no segundo trimestre reflete o “barulho de um raio que caiu em abril”.

O comentário do ministro foi feito após o governo anunciar que fixou em R$ 300 o valor da prorrogação do auxílio emergencial. Durante o pronunciamento, Guedes não comentou sobre o resultado do PIB, falou apenas do benefício e da necessidade de retomada das reformas.

“Isso é lá atrás, isso é um impacto de lá atrás. Nós estamos decolando em V. Esse é o barulho do raio que caiu em abril”, afirmou Guedes, em referência ao impacto causado pela pandemia de covid-19.

O que o ministro não considera, no entanto, ao afirmar que a decolagem é em V, é que no primeiro trimestre desse ano a economia brasileira já não andava bem das pernas. Na época, o PIB caiu 1,5%, em comparação com o quarto trimestre de 2019. Antes, portanto, do impacto da crise do novo coronavírus e das medidas de isolamento social.