Guedes diz que se ‘cláusulas necessárias’ forem disparadas, auxílio pode voltar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou a possibilidade de retomada do auxílio emergencial para conter os efeitos da pandemia entre a população economicamente mais vulnerável. Para isso, no entanto, o auxiliar do presidente Jair Bolsonaro disse que as “cláusulas necessárias” precisam ser disparadas. “Temos como orçamentar ajuda, desde que seja dentro de um novo marco fiscal, robusto o suficiente para enfrentar desequilíbrios ”, afirmou, após se reunir na noite de quinta-feira, 5, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e, mais cedo, da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL).

“Se o Congresso aciona o estado de calamidade, temos condição de reagir rapidamente. Mas é muito importante que seja dentro de um quadro de recuperação das finanças. Estamos preparados para fazer as coisas dentro das proporções”. Com a aceleração da pandemia no País, o governo vem sendo pressionado a relançar o benefício.

De acordo com o ministro, o novo auxílio emergencial pode ser “mais focalizado”. “Ao invés de atendermos 64 milhões de pessoas, pode ser a metade disso”, completou.

Na reunião, Pacheco cobrou Guedes a apresentar uma solução para ajudar financeiramente os brasileiros mais vulneráveis. “Vim externar preocupação em relação a socorro emergencial. Está entregue formalmente ao ministro Guedes essa preocupação do Congresso”, afirmou. “Senti de Guedes boa vontade de encontrar solução, vai encontrar o caminho para compatibilizar a questão fiscal. Temos que ter sensibilidade humana e socorrer essas pessoas”. As informações são do Broadcast Político.