Guedes e Maia debatem tributária: vai dar match?

Marcelo de Moraes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vão participar nesta quinta-feira, 30, de um debate sobre reforma tributária, em São Paulo, promovido pelo Centro de Liderança Pública. A dúvida é se a posição dos dois vai convergir a favor da proposta.

Na Câmara, Maia tem defendido a reforma tributária como a principal prioridade da agenda do primeiro semestre, à frente, inclusive, da administrativa. Só que lideranças no Congresso se queixam do pouco interesse demonstrado pelo governo por essa agenda. Para alguns parlamentares, Guedes teria perdido o apetite por essa reforma depois que viu frustrada a ideia de se aprovar um novo imposto nos moldes da CPMF.

A expectativa para o encontro desta quinta é justamente ver o grau de sintonia – ou falta de – que Maia e Guedes vão demonstrar na troca de ideias sobre a reforma tributária.