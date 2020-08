Na avaliação do deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP), a permanência de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia é a última ligação que o governo Bolsonaro ainda mantém com o que apresentou na campanha eleitoral. Mas Bozzella acha que se houver o rompimento do teto de gastos, essa ligação pode ser afetada.

“Paulo Guedes é o último fiapo que sobrou do governo que elegemos em 2018. O teto de gastos é a tesoura”, afirmou o deputado que se afastou do bolsonarismo.