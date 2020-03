Guedes entrega lista de prioridades ao Congresso

Depois de minimizar os impactos da atual crise do petróleo contaminada pelo coronavírus, o ministro Paulo Guedes formalizou as prioridades do governo em ofício entregue na terça, 10, ao Congresso. No mesmo dia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusou o recebimento, mas reforçou que ainda aguarda o prometido: textos das reformas administrativa e tributária. Nos últimos dias, embalados pelo lento andar da carruagem na economia, economistas de diferentes espectros ideológicos têm feito um clamor pelo aumento de investimentos públicos por meio da flexibilização do teto de gastos (que limita o avanço das despesas à inflação), medida rechaçada pela equipe econômica. Para Guedes, a resposta pela crise está nas reformas.

Entre os projetos listados como prioritários estão o Plano de Equilíbrio Fiscal, que cria um plano de socorro a Estados com dificuldades de caixa; a autonomia do Banco Central; a privatização da Eletrobrás; a nova lei do mercado de gás; o Novo Marco Legal do Saneamento, e a mudança na Lei de Concessões.