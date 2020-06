Guedes: ‘Está evidente a necessidade de um novo pacto federativo’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender nesta terça-feira, 16, a necessidade de aprovação da proposta de novo pacto federativo enviada pelo governo ao Congresso ainda no ano passado. O texto está em análise no Senado. “Está muito evidente a necessidade de um novo pacto federativo. As relações entre União e entes federativos são tensas. Há muitos passivos”, afirmou, em videoconferência organizada pelo Instituto de Garantias Penais (IGP).

“Nós temos que fazer essa transformação do Estado. O pacto federativo é justamente para fazer esse ajuste, as desestatizações são justamente para liberar investimentos privados”, disse o ministro.

Guedes citou decisão judicial que poderia obrigar a União a depositar recursos referentes à Lei Kandir em 48 horas a um Estado, que acabou culminando em um acordo do governo com o Supremo Tribunal Federal e os Estados sobre a lei.

“Um contencioso de 20 anos foi equacionado. Temos feito muito acordos que eram esqueletos no armário. (O presidente do STF, ministro Dias) Toffoli tem evitado pautas bombas”, comentou.