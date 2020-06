Guedes fala em unificação de programas sociais

Durante a reunião do Conselho de Governo, nesta terça-feira, 9, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo vai estender o auxílio emergencial e disse ainda que vai reformular programas sociais após a pandemia. Segundo Guedes, o novo programa se chamará Renda Brasil.

Segundo o ministro, isso vai proporcionar um ambiente de “retorno seguro ao trabalho”, seguindo protocolos internacionais. “O primeiro passo, vamos lançar essa camada de proteção, com a extensão do auxílio emergencial por dois meses, enquanto isso organiza-se a volta, o retorno seguro ao trabalho, dentro dos bons protocolos”, disse o ministro no encontro.

“Por dois meses, nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estávamos num nível de emergência total, a R$ 600, vamos começar agora uma aterrissagem, com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar”, disse o ministro.