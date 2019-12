Guedes fará mudanças nas diretorias de bancos federais

Equipe BR Político

Seguindo a dança das cadeiras que fará na pasta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu fazer mudanças também na diretoria dos bancos federais. Além da troca no Banco do Nordeste, com a indicação de Júlio Cézar Alves de Oliveira para o lugar de Romildo Rolim na presidência, haverá mudanças em duas vice-presidências do Banco do Brasil, se acordo com o Painel da Folha.

Alves é formado em Direito tem especialização em Finanças Empresariais. A troca ainda tem de passar por análise do conselho de administração do banco. Ele é servidor do Banco do Brasil desde 1976, onde já atuou como gerente e vice-presidente de governo.