Guedes gosta de dólar alto, já Trump, não

Gustavo Zucchi

O ministro Paulo Guedes pode até gostar da disparada do dólar, mas um dos aliados mais queridos por Jair Bolsonaro, o presidente dos EUA, Donald Trump, não é o maior fã da ideia. Para quem não lembra, em dezembro, o republicano avisou que aumentaria tarifas do aço e do alumínio brasileiros por conta da desvalorização da moeda em terras tupiniquins.

A medida acabou revista após conversa entre Bolsonaro e Trump, cujos termos foram mantidos em segredo pelo presidente brasileiro. Com o dólar batendo R$ 4,36 e com as declarações de Guedes, resta saber se Trump, em pleno ano eleitoral, também gostará de ver os brasileiros longe da Disney.