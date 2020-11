Guedes já conta com troca de comando na Casa Branca

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já está dando como quase certo que a partir de 2021 terá de lidar com Joe Biden na Casa Branca. Guedes deixou claro em entrevista na tarde desta sexta-feira, 6, que pelos dados, haverá uma troca de comando nos Estados Unidos. Entretanto, não acredita que isso prejudicará a recuperação da Economia brasileira. “Havendo a mudança nos EUA eventualmente, e parece que os dados indicam que está próximo isso de acontecer, não afeta nossa dinâmica de crescimento”, afirmou em participação em evento virtual do Itaú.

“Não vamos superestimar o relacionamento político, crescimento do Brasil depende de nós. As relações lá fora, umas ajudam, outras atrapalham. Pode ser que a proximidade com um país ajude geopoliticamente e atrapalhe na tecnologia, ou vice-versa”, disse o ministro da Economia.