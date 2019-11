Guedes joga a toalha e desiste de discutir capitalização

Equipe BR Político

Derrubada ainda na Câmara, durante a discussão da reforma da Previdência, a proposta de instituir um sistema de capitalização ainda era vista por alguns integrantes do governo como uma possibilidade a ser retomada no futuro. Em entrevista à Folha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, porém, joga a toalha e diz que essa proposta não voltará mais a ser discutida.

“Esquece. Já foi. Cada país faz suas escolhas. O problema do nosso governo está resolvido. Que pena que o Brasil ainda não escolhe algo melhor”, afirmou Guedes, que sempre defendeu a adoção do regime de capitalização, mas esbarrou em forte resistência do Congresso.