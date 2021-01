Guedes manda recado a favor de vacinação em massa

O ministro Paulo Guedes trouxe o óbvio sobre a pandemia do novo coronavírus em sua primeira manifestação pública do ano nesta segunda, 25, ao apresentar os resultados da arrecadação federal em 2020. O recado destoa daquilo que o presidente Jair Bolsonaro tem declarado sobre o início da vacinação contra a covid-19 no Brasil, não só desprezando o imunizante produzido em parceria com o Instituto Butantan como também minimizando a importância da vacinação em massa.

“Um recado que eu deixaria é: primeiro a vacinação em massa. Estamos no país do Oswaldo Cruz (cientista, médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil). Parabéns à Fiocruz, parabéns ao Butantan, parabéns à Anvisa, às Forças Armadas que ajudam na logística da distribuição. E parabéns com louvor aos profissionais de saúde que estão à frente nessa guerra contra a pandemia”, afirmou.

Sem citar nomes, condenou a politização da pandemia. “Tem muita gente subindo em cadáveres para fazer política e isso não é bom. A população e os eleitores vão saber diferenciar isso lá na frente. Digo isso para quem estiver assumindo. Estamos em uma situação extraordinariamente difícil e sempre houve essa perspectiva de que a saúde e a economia andam juntas”, disse. O governador João Doria (PSDB-SP) saiu na frente do governo federal ao vacinar a primeira pessoa no Brasil contra a doença com a Coronavac.

“A logística de distribuição começou. Acredito e aposto em todos que colaboram com a vacinação. Espero que todos auxiliem esse processo. Temos logística e capacidade para isso. Estamos comprando todas as vacinas e é possível que o Brasil surpreenda de novo favoravelmente se conseguirmos derrubar a taxa de mortalidade”, afirmou Guedes.

A entrada de Guedes no debate da vacinação ocorre quando o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é pressionado pelo Ministério Público Federal a dar respostas sobre a má gestão da pasta na condução da pandemia no Amazonas, Estado que apresenta os piores índices sanitários agravados por desabastecimento de oxigênio e, consequentemente, morte de ao menos 50 pessoas asfixiadas. Em razão do colapso em Manaus, a popularidade do presidente da República foi impactada, motivando protestos em ao menos 20 capitais do País no fim de semana. Há ainda movimento no Congresso para abertura de uma CPMI da pandemia e pressão para abertura de um dos quase 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro.