Guedes marca reunião com equipe em meio a crise com secretário

O ministro da Economia, Paulo Guedes, convocou uma reunião com os secretários especiais da Pasta na noite desta quarta-feira, 16, um dia depois de rifar o secretário Especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, depois da crise com o presidente Jair Bolsonaro por conta do Renda Brasil.

A reunião foi acrescentada na agenda oficial de Guedes e ocorrerá na sede do Ministério. Na lista de participantes está o comandante da Fazenda e os demais secretários especiais da Pasta.

Na terça, Bolsonaro se irritou e divulgou um vídeo ameaçando dar um “cartão vermelho” a integrantes da equipe econômica que voltassem a falar no programa e na possibilidade de corte de benefícios de aposentados e deficientes. A reação do presidente ocorreu depois que Waldery afirmou, na noite de segunda, que o governo estudava desvincular as aposentadorias e pensões do reajuste do salário mínimo como forma de mobilizar recursos para o programa social que Bolsonaro tentava emplacar como marca de seu governo e substituto do Bolsa Família.

Depois da explosão pública do presidente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou se afastar da polêmica e afirmou que o “cartão vermelho” não foi para ele, culpou a cobertura “negativa” da imprensa sobre o caso e decidiu agora focar em sua bandeira da recriação de uma CPMF repaginada.