Guedes: ‘Melhor resposta às crises são as reformas’

Com sinais de que uma crise global surge no horizonte, o ministro Paulo Guedes tentou passar tranquilidade e disse que a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro está preparada para enfrentar o desafio. Segundo o ministro, a resposta virá com o envio das reformas ao Congresso. “Da nossa parte estamos devendo a administrativa, que vamos mandar assim que possível. É uma questão de oportunidade. Se o presidente estivesse aqui, talvez fosse hoje”, disse o ministro. “Melhor resposta à crise são as reformas. Se fizermos a coisa certa, o Brasil reacelera”, afirmou.