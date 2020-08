Guedes na mira de ‘fogo amigo’ na rede

O ministro Paulo Guedes é alvo nas redes de críticas e insultos de senadores após ele afirmar que o Senado havia cometido um “crime contra o País” ao derrubar o veto presidencial ao reajuste salarial do funcionalismo até 2021. A bolsonarista Soraya Thronicke (PSL-MS), por exemplo, que votou a favor do aumento, afirmou que “a sorte do Min. Paulo Guedes é que os Senadores são bem mais polidos do que ele. Mesmo assim esse Sr não vai escapar da reprimenda, pois irresponsabilidade tem limites, e ele não está cuidando da economia da casa dele. Estamos tratando de um país!”, ameaçou.

Como você leu mais cedo aqui no BRP, os senadores vão convocar Guedes para explicar quais crimes foram cometidas. Obviamente, a audiência vai se transformar num ato contra o ataque do ministro. O requerimento deverá ser votado na próxima terça-feira, 25.

Da base governista e líder do Republicanos na Casa, o senador Mecias de Jesus (RR), que votou contra o reajuste, classificou a reação do ministro como “grave gesto contra a democracia, contra o Senado e contra a vontade individual dos parlamentares”, diz o Broadcast Político. Jesus é um dos principais suspeitos de fraudar a polêmica votação para a presidência da Casa, em fevereiro de 2019.

O mais barulhento, Major Olímpio (PSL-SP), líder do partido na Casa, ainda fez acusações contra o governo sobre compra de votos. “Guedes MENTE sobre rombo de R$ bi 120 no orçamento. NÃO SE TRATA DE REAJUSTE e sim CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO de quem está na linha de frente do combate à pandemia. Economia? VOCÊ SABIA QUE O GOVERNO LIBEROU R$ 4 bi em emendas pra “convencer” os deputados da votação de ontem?”, escreveu ele no Twitter.

Outro líder no Senado, o do Podemos, Álvaro Dias (PR), também chamou Guedes de “mentiroso”, assim como o fizera Cid Gomes (PDT-CE).

O presidente do Senado Davi Alcolumbre repudiou as agressões contra o Senado e protocolou requerimento convidando Paulo Guedes para responder pelas declarações de ontem. O Senador Esperidiao Amim protocolou requerimento com o mesmo objetivo . #EquipeAlvaroDias pic.twitter.com/fDGeRueFpV — Alvaro Dias (@alvarodias_) August 21, 2020