Guedes nega que usará verba de precatórios para Renda Cidadã

Após o “barulho” causado pelo anúncio de que parte da verba utilizada para pagamento de precatórios seria utilizada para financiar o Renda Cidadã, Paulo Guedes tentou explicar que não é bem isso. O ministro da Economia aproveitou coletiva na qual tratou dos números do Caged de agosto para dizer que o plano do governo é “examinar gastos explosivos” com as dívidas.

“Não para financiar programas. Aquilo ali é um crescimento explosivo e não é regular, não é uma fonte saudável, limpa, permanente, previsível. Agora, é natural que se estamos querendo respeitar teto, temos de passar uma lupa em todos os gastos”, disse o ministro da Economia. “Estamos fazendo esclarecimentos para baixar o barulho. A democracia é barulhenta”, completou.

Na última segunda-feira, o próprio relator do orçamento, senador Márcio Bittar (MDB-AC), defendeu uma versão diferente da explicação de Guedes. Segundo o parlamentar após reunião com Bolsonaro, parte dos R$ 55 bilhões do orçamento de 2021 que seriam usados para precatórios deverão ir para financiar o Renda Cidadã.

“Você deve o sujeito da bodega da esquina, R$ 1000. Mas naquele momento não tinha pandemia. Chega o credor, olha, ‘te devo R$ 1000, mas não tenho como pagar, porque tenho parentes aqui que para se alimentar precisam de mim. Vou te pagar um terço’, afirmou Bittar para a GloboNews. “Os R$ 55 bilhões colocados no Orçamento nesse ano, não tinha pandemia, então vou te pagar um terço. E o restante eu vou atender cerca de 10 milhões de brasileiros que precisam se alimentar a partir de janeiro.”

Já Guedes voltou a tratar o programa como a fusão de outros benefícios com uma “fonte de renda complementar”. “Tivemos lá atrás a fusão de dois ou três programas sociais, juntamos e virou o Bolsa Família. Da mesma forma agora. Podemos juntar 27 programas sociais, dar uma calibragem adicional, para ser um pouso suave do auxílio emergencial”, disse o ministro.

O Congresso, por sua vez, estuda até mesmo em aumentar o valor destinado ao pagamento de precatórios para o financiamento do Renda Cidadã, programa de transferência de renda sonhado por Jair Bolsonaro e pelo Centrão.