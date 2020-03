Guedes passa a semana como vendedor de ilusões

Equipe BR Político

A semana marcada pelo crescimento modesto de 1,1% do PIB e alta do dólar encobriu um vídeo divulgado pelo ministro Paulo Guedes, na quarta, 4, em que ele vende um Brasil que está dando certo. A principal mensagem da gravação é seu “otimismo” com a economia, não refletido por grupo responsável pelo PIB brasileiro reunido ontem em São Paulo, conforme você leu aqui no BRP.

Ele lista uma série de projetos futuros para sustentar seu estado de espírito, como o plano de saneamento, o novo pacto federativo, a desvinculação dos fundos, as reformas administrativa e tributária, que, como você verificou hoje no BRP, está longe de alcançar um consenso, e o programa de desestatização. “Estamos transformando o estado brasileiro”, disse.

Um dia depois da divulgação do vídeo, Guedes seguiu com sua injeção de ânimo, classificando o alto patamar do dólar como “normal”, minimizando o impacto do coronavírus na economia, que faria o país perder 0,5% de crescimento, e até culpando a imprensa pela cotação da moeda americana. “Como estamos confiantes que o Congresso vai aprovar a reformas e o presidente também, a mídia vai entender que o Brasil está mudando pra melhorar. Se vocês estiverem menos nervosos daqui a um mês, quem sabe o dólar acalma. Eu estou absolutamente tranquilo”, disse ele. A única chance de dar tudo errado, com dólar chegando a R$ 5, segundo o ministro, é se fosse feita “muita besteira”.