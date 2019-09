Guedes pede desculpas e chama de ‘brincadeira’ ofensa contra Brigitte

Equipe BR Político

Depois de também ofender a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, o Ministério da Economia divulgou um pedido público de desculpas na noite de quinta-feira, 5. A pasta considerou como uma “brincadeira” o comentário sexista feito pelo ministro Paulo Guedes ao dizer que a mulher de Emmanuel Macron “é feia mesmo”.

“O ministro Paulo Guedes pede desculpas pela brincadeira feita hoje em evento público em Fortaleza (CE), quando mencionou a primeira-dama francesa, Brigitte Macron”, diz a pasta em nota à imprensa. “A intenção do ministro foi ilustrar que questões relevantes e urgentes para o País não têm o espaço que deveriam no debate público. Não houve qualquer intenção de proferir ofensas pessoais”, afirma o comunicado.

Mais cedo, Guedes defendeu o jeito “espontâneo” e reclamou do que chamou de excesso de atenção para as falas e os “modos” do presidente Jair Bolsonaro, enquanto, segundo ele, o País tem tido progressos na área econômica. Faltou o ministro considerar, no entanto, que é o próprio presidente quem cria esses momentos de distração e polêmica. Foi assim no comentário sobre o pai do presidente da OAB, assim na postagem sobre Brigitte e assim, mais uma vez no comentário feito sobre a alta-comissária da ONU, Michelle Bachelet.