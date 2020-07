Guedes promete ‘grandes privatizações’ para os próximos meses

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, em entrevista à CNN Brasil que o governo fará quatro grandes privatizações em até 90 dias. Ele não disse, no entanto, quais serão as empresas a serem vendidas.

“Vocês vão saber já, já. Estamos há um ano mapeando isso”, disse. Ele reconheceu que as privatizações, até agora, não caminharam no ritmo desejado. “A prioridade no início era Previdência, mudança de mix entre regime fiscal e monetário, e mudar trajetória dos salários do funcionalismo, que cresciam muito acima da inflação.”

Ao ser perguntado se os Correios estavam incluídos, ele respondeu: “Seguramente, não vou falar quando (será a privatização), mas seguramente”.