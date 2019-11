Guedes quer acabar com ‘imposto mais cruel’

Equipe BR Político

Otimista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta sexta, 22, o fim dos encargos sobre a folha de pagamento de empregados. Segundo ele, esse é o encargo “mais cruel que existe”. “Vamos acabar com o imposto mais cruel que existe no Brasil, o imposto sobre folha de pagamento. Você tira da informalidade. você tem, de um lado, o ganho de produtividade do trabalho, o emprego, o salário e contribuições para a Previdência. (Se) Está todo mundo empregado, todo mundo pode pagar”, disse o ministro durante discurso no Encontro Nacional de Comércio Exterior, no Rio, informa o Broadcast Político.