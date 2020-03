Guedes: ‘se eu fizer muita coisa certa, dólar pode descer’

Equipe BR Político

Com o dólar batendo R$ 4,65 nesta quinta-feira, 5, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o câmbio pode recuar “se fizer muita coisa certa”, em evento que participou na Fiesp. “É um câmbio flutuante. Se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível (de R$ 5).” O ministro atribuiu a alta aos efeitos do coronavírus, à desaceleração econômica e ao que, em sua visão, a imprensa vem relatando como “choque” entre Congresso e o presidente da República.

Mesmo com três leilões de swap cambial realizados pelo Banco Central nesta quinta, a moeda americana fechou com alta de 1,56%. Em 2020, o dólar já acumula alta de mais de 14% frente ao Real.

Sobre o PIB de 2019, o ministro afirmou que a tragédia de Brumadinho e a crise da Argentina influenciaram o resultado baixo e que houve retomada nos trimestres seguintes. “A aceleração do crescimento, depois do tombo com a Argentina e Brumadinho é visível”, disse. O PIB do Brasil em 2019 teve crescimento de 1,1%, taxa menor que a do último ano do governo Temer.