Guedes sobre administrativa: ‘Não sai tão cedo’

Equipe BR Político

Depois de a reforma administrativa ser vítima da polarização, o ministro da Economia, Paulo Guedes, seguiu a linha do chefe e afirmou nesta segunda-feira, 18, que a reformulação no RH do governo “não sai tão cedo”. Como você leu no BRP, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) questionou os motivos de “tanta pressa?” para o envio da reforma.

Há pouco, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. O presidente afirmou que a reforma administrativa será “a mais suave possível. Segundo ele, numa reunião amanhã cedo, a proposta será novamente debatida.

Ele havia prometido mandar o texto ao Legislativo na semana retrasada e passada, mas ontem disse que o texto “vai aparecer aí, mas vai demorar um pouco”. Apesar de ter sido bem recebida pelos presidentes do Senado e da Câmara, a proposta é vista como polêmica por mexer na carreira do funcionalismo público.