Guedes sobre auxílio emergencial: ‘Não existe prorrogação’

O ministro Paulo Guedes (Economia) voltou a falar do futuro do auxílio emergencial. Desta vez, ele afirmou que, “do ponto de vista do governo”, o benefício não será prorrogado. Afinal, a narrativa oficial do Planalto é que a pandemia está controlada e que não há segundo onda a caminho. “Os fatos são que a doença cedeu bastante e a economia voltou com muita força. Do ponto de vista do governo, não existe prorrogação de auxílio emergencial”, disse o ministro em evento virtual da Empiricus.

“Estamos preparados para reagir, mas não adianta criar fatos que não existem. Se tiver segunda onda [da pandemia], já sabemos como reagir, o que funcionou e o que não funcionou, sabemos o nome dos beneficiários que realmente precisam”, completou.