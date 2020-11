Guedes teme ‘hiperinflação e cita ‘frustração’ com privatizações

O ministro Paulo Guedes afirmou nesta manhã de terça, 10, que está “bastante frustrado” com o não andamento do processo de privatização do governo federal.

“Estou bastante frustrado com o fato de estarmos aqui há dois anos e não termos conseguido ainda vender nenhuma estatal. Por isso, um secretário nosso foi embora (Salim Mattar, que deixou o ministério em agosto). Entrou outro (Diogo Mac Cord) que só tem que fazer um gol pra ganhar; o outro fez zero”, disse ele no evento “Boas práticas e desafios para a implementação da política de desestatização do governo federal”, organizado pela Corregedoria-Geral da União (CGU).

Segundo o titular de Economia, o Brasil pode “ir para uma hiperinflação muito rápido” se não rolar a dívida satisfatoriamente.

Sem conseguir levar desinvestimentos nem a venda de imóveis públicos para frente, Guedes ressaltou que o País carrega empresas e bens ineficientes, enquanto tem uma dívida que cresce como “bola de neve”. “Se tivéssemos matado a dívida, estaríamos com recursos alocados para fazer transferência de renda”, teorizou.