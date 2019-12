Guedes tenta sprint final

Vera Magalhães

O PIB mais “parrudinho” do terceiro trimestre deve ajudar Paulo Guedes na tarefa de dar um “sprint” de fim de ano na reforma administrativa. A equipe do ministro já vinha tentando convencer Jair Bolsonaro a autorizar o prosseguimento da medida, que foi retida depois da soltura de Lula. Escrevo sobre isso na coluna desta quarta-feira no Estadão.

O ministro acha que enviá-la à Câmara, por onde vai começar a tramitar, ainda neste ano, será sinal de que o caminho trilhado na economia, que começa a gerar frutos, será mantido e acentuado no ano que vem, contrariando as hesitações manifestadas até pelo presidente.

Seria uma forma, ainda, de o Posto Ipiranga terminar o primeiro ano de mandato renovando a carta branca que lhe foi conferida na largada.