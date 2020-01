Guedes vai a Davos mesmo sem Bolsonaro

Ministros com os quais conversei nesta manhã de quarta-feira, 8, afirmam que os últimos desdobramentos do conflito entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio tornam ainda mais incerta a ida do presidente Jair Bolsonaro ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, a partir do dia 20.

Mesmo que o presidente desista da viagem, no entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, irá a Davos, confirmaram duas fontes próximas ao BRP. Ele já tem uma série de compromissos confirmados e deverá representar Bolsonaro, juntamente com outros integrantes do primeiro escalão.