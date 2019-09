Guedes vai ao Senado debater pacto

Vera Magalhães

O ministro Paulo Guedes comparecerá ao Senado na próxima terça-feira para debater o pacote de propostas embalado pelos senadores como um novo pacto federativo a ser firmado com Estados e municípios. Guedes deverá se comprometer com algumas das medidas, como a repartição de receitas da exploração do pré-sal e da cessão onerosa, mas o governo federal quer evitar atrelar essa pauta à reforma da Previdência –discurso adotado por muitos senadores.

A senador Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ da Casa, descartou nesta quinta-feira, em entrevista à Jovem Pan, que senadores condicionarão a aprovação da reforma ao pacto, mas defendeu as medidas. Afirmou que as cinco propostas reunidas não trarão novos custos fiscais à União e são necessárias para que Estados e municípios equilibrem suas contas. / V.M.