Guerra aberta entre Bolsonaro e Bivar

Equipe BR Político

Se até então a cisão no PSL estava mais restrita a retórica sempre explosiva do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, agora ambos os lados na disputa tomaram medidas no campo de batalha que virou a sigla. O primeiro a se movimentar foi Bolsonaro. O presidente, conforme havia adiantado ao Estadão, pediu a Bivar uma relação completa de fontes de receitas, despesas, funcionários e a descrição minuciosa das atividades dos dirigentes partidários custeadas pela própria legenda.

Na sequência foi a vez de Bivar movimentar suas peças. O comando do PSL vai pedir uma auditoria nas contas da campanha presidencial do ano passado, como mostra o G1. Seria um movimento para “expor as vísceras” da legenda. Resta saber quem dará primeiro o xeque-mate, ou se este é um jogo em que ambos os lados só têm a perder.