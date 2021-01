‘Guerra das vacinas’ entre governo de SP e federal continua

O inicio da vacinação marca um novo capítulo na “guerra das vacinas” entre o governo de São Paulo e o federal. Com João Doria tendo iniciado a vacinação à revelia do Ministério da Saúde, restou uma troca de bofetadas nas coletivas que acontecem simultaneamente. O ministro Eduardo Pazuello, que terá de explicar a Jair Bolsonaro porque deixou o adversário político largar na frente, demonstrou profunda irritação com a situação.

Sem ter nenhuma dose em seu poder, restou a Pazuello atacar Doria. Primeiro, tentou criticar a “politização da vacina”. Isso dois dias depois da imagem que viralizou de um avião, que buscaria doses na Índia, estar sendo adesivado com propaganda do Ministério. Depois disse que foi o governo que desde o início financiou a vacina do Butantã. “Tudo que foi comprado pelo Butantã foi com recursos do SUS, sem um centavo de São Paulo”, afirmou.

Entretanto, não é possível esquecer a cena protagonizada por ele próprio e Jair Bolsonaro dizendo que a “vachina” não seria adquirira. Foi o próprio presidente da República, em uma de suas lives de quinta-feira nas redes sociais, que mandou Doria “procurar outro” para comprar o imunizante, feito pelo Butantã em parceria com a chinesa Sinovac.

Claro que o tucano e seus aliados não deixaram por menos e aproveitaram a vitória para tecer críticas ao governo federal. E responder ao vivo as alegações do atual ministro da Saúde. “Estou atônito com a fala do Pazuello”, disse o governador paulista. “Não há um centavo do SUS para a vacina. Nem estudo, compra, pesquisa, nada”, afirmou Doria. “Governo federal faz golpes de morte. É o que dá Jair Bolsonaro e a incompetência de seu governo.”

Para efeito prático, a vacinação em São Paulo já começou, com médios e enfermeiros da linha de frente do combate à doença. Segundo Pazuello, a imunização só começa pra valer na próxima quarta-feira, 10h.