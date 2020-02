Guerra de hashtags no carnaval

Equipe BR Político

Um ano depois de Jair Bolsonaro dominar o carnaval no Twitter com o famoso vídeo do “golden shower”, a política volta a tomar conta da rede social na folia de 2020.

Além de tomar conta de blocos e dos desfiles de escola de samba, a crítica ou o apoio ao governo ensejam neste primeiro dia oficial de folia uma batalha de hashtag na mais polarizada das redes sociais. De um lado, entusiastas bolsonaristas levantam a hashtag #SomosTodosBolsonaros, que serve de “esquenta” para o ato em favor do governo que movimentos de direita convocam para o dia 15 de março em todo o País.

Os opositores do presidente sobem a hashtag #CarnavalDoForaBolsonaro, que, por ora, tem engajamento menor que a de apoio no Twitter.