Guerra em redes sociais tensiona relação econômica entre Brasil e China, diz FT

O jornal britânico Financial Times reportou nesta terça-feira, 21, que os atritos que integrantes e aliados do governo têm causado com a China nas últimas semanas tornaram as relações com o país tensas e provocam preocupação em especialistas com os laços econômicos do Brasil com o seu principal parceiro comercial.

“A embaixada chinesa em Brasília adotou uma abordagem pouco ortodoxa da diplomacia das mídias sociais: seus enviados têm divulgado suas reuniões, não com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas com alguns de seus rivais políticos, incluindo o ministro da Saúde que ele demitiu recentemente”, inicia a publicação. Segundo analistas ouvidos pelo jornal, a tensão vem em má hora, quando o Brasil entra em recessão e depende da China para comprar equipamentos de combate ao coronavírus.

O jornal cita os episódios em que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, desferiram ataques contra o país asiático considerados graves pelas autoridades chinesas como incitadores da crise diplomática.