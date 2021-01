Guimarães: ‘Bolsonaro diz que a vacina é do Brasil! Mas fez tudo para não adquiri-la’

O líder na minoria na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), criticou a declaração feita na segunda-feira, 18, pelo presidente Jair Bolsonaro de que a vacina “é do Brasil, não de nenhum governador”. A frase foi dita a apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada, em indireta ao governador João Doria (PSDB-SP) sobre a Coronavac.

“Bolsonaro diz que a vacina é do Brasil! Mas ele fez tudo para não adquiri-la. Um governo que não tem compromisso com a vida, do podia ter esse comportamento. Um governo genocida por isso já passou da hora do #ImpeachmentBolsonaro”, escreveu o deputado no Twitter.