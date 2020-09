Na ONU, Guterres pede por ‘cessar-fogo’ mundial para evitar ‘nova guerra fria’

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, criticou nesta terça-feira, 22, a escalada de tensão entre as duas maiores potências mundiais, Estados Unidos e China. Segundo ele, o mundo caminha para “uma nova guerra fria”. O comentário foi feito em discurso na Assembleia-Geral da ONU.

Segundo Guterres, o globo precisa de um “cessar-fogo mundial para frear todos os conflitos” e “fazer todo o possível para evitar uma nova guerra fria”. “Estamos avançando em uma direção muito perigosa”, alertou.

Daqui a pouco, será exibido na sede da ONU em Nova York o discurso do presidente Jair Bolsonaro, responsável por abrir a Assembleia-Geral da ONU.

Guterres ainda criticou o nacionalismo visto no desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. “Ninguém está a salvo se todos não estiverem a salvo”, disse. O secretário ainda destacou que a pandemia e os conflitos ao redor do mundo, com destaque para o Oriente Médio, têm aumentado as desigualdades no globo.