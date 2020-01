Há chance de Bolsonaro não se ‘meter’ nas eleições municipais

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro prometeu que se o Aliança pelo Brasil não tiver candidatos, ele não vai se “meter” nas eleições municipais de 2020. A declaração foi feita nesta quarta-feira, 15, em frente ao Palácio da Alvorada.

“Se meu partido não tiver candidato, não vou me meter em política municipal no corrente ano, ponto final”, disse Bolsonaro. Se quiser concorrer nas eleições municipais deste ano, o Aliança pelo Brasil tem até abril para conseguir coletar 492 mil assinaturas em nove Estados.

Bolsonaro voltou a afirmar que candidatos do Aliança pelo Brasil não usarão recursos do fundo eleitoral. “A gente espera, brevemente, criar um novo partido, que não vai ter fundão neste ano, nem em 2022. A gente não vai usar, porque é um dinheiro que sai, realmente, do povo, que podia ser aplicado melhor em outro local”, disse, segundo o Broadcast Político.