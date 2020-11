Haddad a Flávio: ‘ Espero que seja preso antes das eleições’

O ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, usou o Twitter na manhã desta segunda-feira, 9, para reagir à reportagem exibida pelo Fantástico no último domingo, 8, que traz mensagens de texto que teriam sido enviadas por uma ex-assessora do então deputado Flávio Bolsonaro (Republicanos) na Alerj que prestou depoimento e pode ter sido fundamental para o Ministério Público denunciar o senador por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito do Caso Queiroz.

“Espero que seja preso antes das eleições!”, escreveu Haddad na mensagem publicada juntamente com reportagem sobre o assunto.

“Caraca! Tu viu alguma parte do ‘Jornal Hoje’? Bateu direto naquele negócio do Queiroz. Direto isso, a foto dele estampada no ‘Jornal Hoje.’ Agora deu ruim”, escreveu ao pai a ex-assessora Luiza Sousa Paes, segundo mensagem divulgada pelo Fantástico a partir de documentos do MP.