Haddad diz que ‘tanto faz’ quem será o novo ministro

O ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, disse, pelo Twitter, que “tanto faz” quem será o novo ministro da Saúde. Nesta sexta-feira, 15, Nelson Teich pediu demissão do cargo, após menos de um mês, por causa das investidas do presidente Jair Bolsonaro em defesa do uso da cloroquina no tratamento de pacientes com covid-19.

“Quem será o próximo ministro da Saúde? Tanto faz, enquanto Bolsonaro estiver presidente”, apontou Haddad.