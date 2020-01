Haddad ironiza plano de Bolsonaro para conta de luz de igrejas

Equipe BR Político

O ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, ironizou o plano do presidente Jair Bolsonaro de conceder subsídio na conta de luz para templos religiosos de grande porte. Nesta sexta-feira, 10, a manchete do Estadão mostra que o desejo do presidente para agradar sua base evangélica provocou atrito no Ministério da Economia, pois vai na contramão da agenda defendida pelo ministro Paulo Guedes.

Pelo Twitter, ao compartilhar a notícia, o petista publicou uma frase dita pelo bispo Edir Macedo, dono da Igreja Universal, durante um culto. “Como disse um grande líder religioso: ‘o Espírito Santo quer que você ponha a mão no bolso'”.